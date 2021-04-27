Власти Челябинска приняли на баланс сети бывшего «военного городка»

Спустя десять лет, инженерные сети бывшего «военного городка» приняли на баланс Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, сегодня, 27 апреля, состоялось восемнадцатое заседание муниципального парламента.

Одним из решений депутаты городской думы приняли на баланс города из государственной собственности Российской Федерации несколько объектов коммунальной инфраструктуры и земельный участок, расположенные в поселке Шагол.

В связи с тем, что теплосети, сети водоснабжения, канализации находились в собственности министерства обороны, муниципалитет не имел права на финансирование их ремонта, а между тем с годами изношенность всех сетей стала максимальной, и жители поселка Шагол оказались на грани коммунального коллапса.

Теперь на баланс города поступают все объекты инженерной инфраструктуры, которые закрепляются за муниципальными унитарными предприятиями Челябинска. Кроме того, на переданном земельном участке планируется строительство современной котельной, которая сможет обеспечить поселок Шагол теплом.

Напомним, некогда бывший военным городком небольшой поселок, расположенный в границах улиц Бурденюка и Героя России Молодова, вот уже 10 лет поставлен в условия самовыживания. До 2010 года городок находился в ведении Минобороны России. Но с расформированием Приволжско-Уральского военного округа оказался никому не нужным.

По словам челябинцев, в 2010 году в процессе ликвидации окружных структур представители Минобороны просто отнесли документы на землю в КУИЗО администрации Челябинска, не особенно заморачиваясь с формальной передачей земель. В мэрии такой подарок не оценили. В итоге, земля, а с ней улично-дорожная сеть и инженерная инфраструктура, на баланс муниципального образования поставлена не была.

На улицах нет освещения, содержанием дорог никто не занимается. А уборку снега оплачивают жители из своего кармана. Лишь после прогремевшего в прессе в нынешнем году скандала мэрия обратилась к подрядчикам с просьбой помочь жителям поселка почистить дороги от снега. Но «городок» чистили лишь несколько раз.

Так что завершение эпопеи с инженерными сетями совершенно не значит, что все остальные проблемы челябинцев также будут решены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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