В Челябинске взлетели цены на яйца

В Челябинске перед Пасхой взлетели цены на яйца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцев возмутило традиционное подорожание яиц в магазинах и торговых сетях. УФАС уже начала проверку по жалобам горожан.

Ценники, действительно, заметно выросли. Южноуральцы напрямую связывают это с приближающейся Пасхой.

Так, в сетях среднего сегмента десяток отборных яиц стоит более 110 рублей. В магазинах эконом-класса – от 90 рублей.

В феврале – марте десяток отборных яиц можно было приобрести за 70 – 80 рублей, сейчас за такую цену предлагают только вторую категорию.

При этом в минсельхозе региона роста цен пока не зафиксировали. Правда, чиновники признают, что у них есть данные только до 21 апреля. Сами производители либо заверяют, что цен не повышали, либо кивают на «законы рынка».

Заметим, что рост на яйца в преддверии Пасхи фиксируется в России практически каждый год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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