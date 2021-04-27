Побаловались и хватит: в Челябинске упразднили вице-мэра по городской среде

В администрации Челябинске больше не будет ответственного за городскую среду: глава города Наталья Котова предложила оптимизировать штат администрации, упразднив эту должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-мэр по городской среде появился в Челябинске в феврале прошлого года. Занять вновь созданное место предложили заместителю начальника отдела Мосгортранса Александру Егорову. Благодаря ему в городе начали высаживать нормальные саженцы деревьев вместо чахлых вичек, занижать тротуары, приводить в порядок общественные пространства и разрабатывать сеть велодорожек. Но в декабре Егорову предложили вернуться к работе по транспортному профилю – он стал заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

С тех пор место вице-мэра по городской среде пустовало – его обязанности как-то незаметно исполняла вице-мэр по правовым вопросам Надежда Рыльская, а теперь должность и вовсе упразднили.

Полномочия разделят между другими подразделениями администрации. Кроме того, в рамках оптимизации решено сократить название управления развития, благоустройства и городской среды до управления благоустройства.

А Котова заявила, что будет лично курировать работу управления архитектурно-градостроительного проектирования. Возможно, она считает, что без личного участия учителя физики и юриста (именно такое образование получила градоначальница) профессиональные архитекторы, инженеры, экономисты и дизайнеры не справятся. С другой стороны, все безобразия, недоработки, злоупотребления и перекосы в этой сфере будут теперь на совести главы города.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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