В Челябинске начали отключать батареи

В Челябинске завершился отопительный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города Наталья Котова подписала соответствующее распоряжение, и с сегодняшнего дня жилые дома и учреждения соцсферы начнут отключать от системы теплоснабжения.

«Организациям всех форм собственности необходимо обеспечить проведение мероприятий по переходу системы теплоснабжения на летнюю схему», – предупредили в мэрии.

Горожане недоумевают, что мешало отключить батареи еще пару недель назад: в середине апреля температура воздуха поднималась до +24 градусов. Чиновники ссылаются на нормативы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.04.21

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