Сотни нарушений: в Челябинске завершилась проверка качества дорог

В Челябинске завершилась проверка качества дорог, организованная ОНФ совместно с городским комитетом дорожного хозяйства и прокуратурой. По итогам составлен реестр нарушений, который передали главе города, в министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также в федеральное дорожное агентство «Росавтодор».

Как сообщили РИА «Новый День» в ОНФ, было проверено более 70 участков, отремонтированных в 2019 – 2020 годах (большинство ремонтировалось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») и находящих на гарантии. Выявлены сотни недостатков.

Один из показательных примеров: участок на улице Образцова, где поперечная трещина проходит через всю проезжую часть, пересекая тротуары с каждой стороны. В ходе проверки выяснилось: когда компания «Уралдорстрой» начала ремонт этого участка в 2020 году, данный дефект уже присутствовал, но подрядчик, несмотря на риск разрушения, все же уложил асфальт.

На улицах Марченко и Трактовой колодцы просели, и такая ситуация в Челябинске – повсеместно. Кстати, в 2019 году в ходе аналогичной проверки были обнаружены серые схемы с установкой колодцев, и вместо более двух тысяч колец подрядчик поставил лишь 170.

На улице Первой Пятилетки после коммунальных работ вокруг люка вместо асфальта уложили обычный цемент. На Шаумяна выбоину засыпали дресвой и разровняли шваброй. Эстетика – последнее, о чем заботятся некоторые исполнители – это ярко иллюстрирует ситуация на улицах Шагольской и Индивидуальной, где после ремонта дорог дорожники не убрали за собой строительный мусор.

Доходит и до абсурда: на улице 250-летия Челябинска (от улицы Татищева до улицы Академика Макеева) эксперты обнаружили тротуар с провалами, трещинами и ямами. В одной из них скопилась дорожная соль, которая, со слов представителей компании-подрядчика «Строймеханизация», и стала причиной провала, так как якобы разъела асфальт. Эту дорогу строили с нуля в 2020 году, и она оказалась едва ли не худшим вариантом дорожного строительства в городе: трещины на полотне и заплатки вокруг люков вызвали множество вопросов при проверке еще в прошлом году.

В ОНФ отмечают, что у той же «Строймеханизации» выявлены серьезные нарушения и в рамках договоров содержания дорог: «Тяжелой техникой разрушены тактильная плитка на пешеходных переходах и технические тротуары практически на всех гарантийных объектах».

Другого подрядчика – «Нижавтодорстрой» обязали исправить недостатки почти на 30 участках. Речь идет, к примеру, об улицах Дзержинского и Чичерина в районе проспекта Победы, где компании «Нижавтодорстрой» предстоит полностью переложить асфальт и сделать проливку трещин. Срок – до 25 мая 2021 года.

Отдельная проблема – состояние трамвайных переездов. «В прошлом году контракт на их ремонт получила компания «Мегастрой», снискавшая в Челябинске довольно нелицеприятную славу, после того как забросила большинство своих объектов и оставила их в полуразрушенном состоянии, – рассказали в ОНФ. – Та же судьба постигла и переезды».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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