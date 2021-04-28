Южноуральская полиция требует деньги от организаторов несанкционированных акций

С организаторов зимних акций в поддержку Навального в Челябинске требуют 2,1 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУ МВД по Челябинской области направило в Центральный районный суд Челябинска иск с требованием возместить финансовый ущерб, причиненный ведомству в результате несогласованных шествий в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

В качестве ответчиков указаны пять южноуральцев, привлеченные к ответственности в качестве организаторов несанкционированных акций. Сумма к возмещению – 2,1 миллиона рублей. Скан искового заявления опубликован в социальных сетях.

В иске говорится, что 23 и 31 января 2021 года ответчики организовали мероприятия, которые не были согласованы. В них приняли участие более 2500 человек.

«Для обеспечения охраны общественного порядка в связи с организацией ответчиками несогласованного публичного мероприятия, ГУ МВД по Челябинской области в оперативном порядке привлекались значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе, дополнительный личный состав в их нерабочее время. Дополнительные затраты на выплату денежных компенсаций за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни сотрудников подразделений ГУ МВД по Челябинской области составили 2 миллиона 155 тысяч 191 рубль 77 копеек», – настаивают в полицейском главке.

В ГУ МВД заявляют, что выпалить компенсации пришлось из средств, предназначенных на содержание городского полицейского управления, причем сверх установленных бюджетных лимитов. И утверждают: это может привести к ненадлежащему финансированию правоохранительного ведомства и может повлечь угрозу ненадлежащему обеспечению государственной и общественной безопасности в случае отсутствия дополнительного финансирования. Поэтому, настаивают в ГУ МВД, затраты на выплату внеурочных должны быть солидарно взысканы с ответчиков.

В качестве ответчиков названы бывший в то время координатором штаба Навального в Челябинске Артем Яумбаев, его заместитель Александр Копьев, администрировавшая чат штаба Мария Макарова, а также активисты Олег Шамбуров и Павел Струнин.

Интересно, что обеспечение общественного порядка в ходе массовых мероприятий, согласно закону «О полиции», является безусловной обязанностью подразделений МВД, вне зависимости от того, согласованы они или нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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