Чайка-хохотунья открыла рыбный сезон на Таганае

Мини-чайку заметили на Таганае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике замечена хохотунья – эта чайка открыла рыбный сезон на Тесьминском водохранилище.

Правда, водоем для птицы – лишь краткая остановка по пути с юга к родным степям. От обычных чаек хохотунья отличается меньшим размером и желтым, а не розовым окрасом ног. Зато характер у «родственниц» схожий – агрессивный и склочный. В районе устья Большой Тесьмы не раз были замечены стычки чаек с серой цаплей, у которой они пытались отобрать добычу.

Вместе с хохотуньей на водохранилище прилетели фифи и перевозчики. Эти представители семейства бекасовых останутся здесь на все лето, заведут семьи и вырастят потомство. В их рационе прибрежные черви, моллюски и пауки, так что недостатка в корме точно не будет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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