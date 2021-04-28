В Челябинской области за сутки выявлено 105 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 105 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 9 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 59 тысяч 897 зараженных. 2 тысячи 594 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 415).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.04.21

Чайка-хохотунья открыла рыбный сезон на Таганае. / Южноуральская полиция требует деньги от организаторов несанкционированных акций. / Сотни нарушений: в Челябинске завершилась проверка качества дорог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»