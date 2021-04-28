В Магнитогорске вынесли приговоры двум участникам несанкционированных акций

В Челябинской области вынесли приговоры двум участникам акций протеста 21 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговоры двух участников несогласованного митинга 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навальными.

Местного политика Александра Смирнова признали виновным в организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления, приговорив к уплате штрафа в 30 тысяч рублей. Он был одним из участников одиночных пикетов утром 21 апреля.

Активистку партии «Яблоко» Светлану Шейнову привлекли к ответственности за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Суд приговорил ее к 40 дням исправительных работ за участие в митинге. При этом сама Шейнова настаивает, что просто наблюдала за происходящим.

Напомним, 21 апреля в Челябинской области прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. В ходе них было задержано 17 человек. Ранее Калининский районный суд Челябинска приговорил к штрафу челябинца Владимира Зыбина. Мужчину задержали после того, как он во время акции плюнул на автомобиль ДПС. За мелкое хулиганство его оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.21

В Челябинской области за сутки выявлено 105 случаев коронавируса. / Чайка-хохотунья открыла рыбный сезон на Таганае. / Южноуральская полиция требует деньги от организаторов несанкционированных акций. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»