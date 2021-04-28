На Южном Урале спрос на SIM-карты с саморегистрацией вырос в 2 раза

В Челябинской области в 2 раза вырос спрос на SIM-карты с саморегистрацией.

Впервые МегаФон предложил своим абонентам самостоятельно активировать SIM-карты с началом пандемии, запустив их продажи в магазинах у дома. Послабление режима самоизоляции не снизило интерес абонентов к этому решению. Аналитики телеком-компании посчитали: только за последний квартал спрос на SIM-карты с саморегистрацией на Южном Урале увеличился вдвое. А количество пунктов, где можно приобрести сим-карту – в 50 раз.

Больше всего сервис востребован жителями Челябинска, но возможность реализована и в других городах региона. Так, купить SIM-карту с дистанционной активацией можно даже в малонаселенных пунктах отдаленных районов области – Ашинского, Брединского, Кизильского, Октябрьского и других – всего порядка 1100 пунктов.

Продажи SIM-карт с саморегистрацией организованы и в 70 отделениях Почты России в Челябинске, а в торговых центрах южноуральской столицы покупку можно совершить без участия продавца через вендинговые автоматы.

«Мы видим, что спрос на данную услугу ежемесячно растет, поэтому расширяем возможности для абонентов, с целью дистанционного подключения к нашей сети. В среднем по региону количество продаж от месяца к месяцу увеличивается на 30%. Это связано и с расширением числа пунктов продаж, с грамотным их расположением, и, конечно, тем непродолжительным отрезком времени, который занимает от покупки до подключения. На процедуру регистрации в сети уходит не более 5-10 минут, а пройти ее можно в нашем мобильном приложении или с авторизацией через портал Госуслуг», – рассказала директор МегаФона в Челябинске Анна Козлова.

Приобрести SIM-карты с саморегистрацией можно также в крупных розничных сетях – «Детском мире», «DNS», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Вечерний Челябинск», магазинах «Одна цена». Недавно список пополнился еще и крупнейши

Челябинск, Ольга Арсентьева

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