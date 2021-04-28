В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на 7-летнюю девочку

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 27 апреля в одном из многоэтажных домов Металлургического района. Горожанка услышала крики в подъезде и обнаружила, что неизвестный мужчина пытается изнасиловать ее 7-летнюю дочь. Женщина кинулась оттаскивать насильника, тот ударил ее и бросился бежать, челябинка – за ним. На ее крики обратили внимание прохожие: они сбили убегающего с ног и удерживали до прибытия полиции.

Преступник оказался 53-летним бомжем, ранее судимым за изнасилование и разбой. Кстати, он находится под надзором полиции.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летия).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.04.21

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