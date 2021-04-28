В Челябинской области будут судить мужчину, расстрелявшего подростков в трамвае

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за стрельбу в трамвае по несовершеннолетним.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя города. Он обвиняется в хулиганстве, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Напомним, 17 февраля этого года мужчина ехал в состоянии алкогольного опьянения в трамвае. Здесь он привязался к двум подросткам, а когда те попытались покинуть вагон, открыл по ним стрельба из пневматического пистолета. По данным прокуратуры, он произвел более 8 выстрелов, причинив молодым людям легкий вред здоровью.

Магнитогорец ранее неоднократно судим, вину признал полностью, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Теперь южноуральцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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