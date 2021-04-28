Власти Копейска отказались от парада в День Победы

В городе-спутнике Челябинска отказались от традиционного парада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парада в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Копейске не будет. Такое решение власти города приняли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса программу празднования годовщины Победы решили скорректировать, ограничившись возложением венков и цветов к Вечному огню и другим мемориалам, связанным с Великой Отечественной войной.

Также митинг пройдет на отреставрированном монументе в поселке Горняк. На площадке перед ДК имени Кирова состоится концерт духового оркестра.

Закончится празднование в 22:00 салютом. При этом горожан просят не скапливаться в одном месте.

Что касается 1 мая, то в этот день пройдут эстафета и велогонка. Перед их началом состоится небольшой концерт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.21

«Нищета охватила почти полстраны»: Зюганов заявил о приближающемся политическом дефолте. / «Это не просто опасно….»: в Госдуме предупредили о критическом износе общественного транспорта. / Россию ждет молочный кризис: себестоимость производства выросла на 18%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»