Власти Копейска отказались от парада в День Победы

В городе-спутнике Челябинска отказались от традиционного парада.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», парада в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Копейске не будет. Такое решение власти города приняли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Из-за продолжающейся пандемии коронавируса программу празднования годовщины Победы решили скорректировать, ограничившись возложением венков и цветов к Вечному огню и другим мемориалам, связанным с Великой Отечественной войной.
Также митинг пройдет на отреставрированном монументе в поселке Горняк. На площадке перед ДК имени Кирова состоится концерт духового оркестра.
Закончится празднование в 22:00 салютом. При этом горожан просят не скапливаться в одном месте.
Что касается 1 мая, то в этот день пройдут эстафета и велогонка. Перед их началом состоится небольшой концерт.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 28.04.21
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