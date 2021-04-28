Экс-мэр Челябинска попытался выйти на свободу

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев попросил не отправлять его в колонию.

Как уже сообщал «Новый День», экс-главе Челябинска вменяли получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Санкция статьи 290 УК РФ (часть 6) «Получение взятки в особо крупном размере» предусматривает до 15 лет лишения свободы, но Тефтелев заключил досудебное соглашение.

Поэтому обвинение запросило для него 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, последующим лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет и со штрафом в размере 75 миллионов рублей.

Защита заявляла о безупречной трудовой деятельности клиента (во время которой он и получил взятку), его возрасте, участии в благотворительных организациях и просила ограничиться штрафом.

В итоге суд приговорил Тефтелева к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Прокуратура сочла вердикт слишком мягким и продолжала настаивать на своей позиции в апелляционной инстанции. Но Челябинский областной суд оставил приговор без изменения.

Однако на этом судебные разбирательства не закончились. В Седьмой кассационный суд представления направили как прокуратура региона, так и адвокаты экс-чиновника. Защита Тефтелева просила заменить ему лишение свободы штрафом в несколько миллионов.

Интересно, что в судебном заседании, прошедшем сегодня, 28 апреля, представитель прокуратуры уже не настаивал на ужесточении наказания. Защита же бывшего мэра упирала на то, что Тефтелев полностью выплатил штраф.

Однако суд устранил лишь незначительные погрешности в решения судов прежних инстанций. Но в замене реального срока штрафом отказал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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