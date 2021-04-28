Дела в отношении мэра Троицка и его зама направили в прокуратуру

Уголовные дела в отношении главы Троицка и его заместителя, обвиняемых в превышении должностных полномочий, направили прокурору.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовных дел в отношении главы Троицка Александра Виноградова и его заместителя Вадима Германа, обвиняемых в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2019 году чиновники, с превышением должностных полномочий, инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав организации. Сами чиновники свою вину отрицают, подчеркивая, что их действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовные дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения», – заявили представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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