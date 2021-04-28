В Челябинске 1 и 2 мая ограничат движение транспорта

Челябинцев предупредили об ограничении движения 1 и 2 мая.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в выходные дни, в связи с праздничным фейерверком и проведением легкоатлетических соревнований, будет ограничено движение на части центральных улиц, а общественный транспорт будет работать в особом режиме.
Праздничный фейерверк 1 мая состоится на набережной реки Миасс со стороны Торгового центра, начало мероприятия в 21:00.
В связи с проведением фейерверка будет ограничено движение автомобильного транспорта с 20:00 до 22:00 на следующих участках:
– по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга;
– по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;
– по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;
– по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;
– по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда.
Движение городских маршрутов будет приостановлено с 20:00. Пассажирский транспорт будет сосредоточен на конечных пунктах в центральной части города для возможности оперативного обслуживания после открытия движения. Для перевозки горожан после 21:30 до 24:00 будет организована работа следующих регулярных маршрутов:
– автобусные маршруты №№ 2, 4, 34, 45, 64, 81, 18, 31,71 автобусами большого класса;
– трамвайные маршруты №№ 16, 17, 22, 3, 20, 5, 8;
– троллейбусные маршруты №№ 12, 14, 7, 17, 8, 19.
Кроме того, до 24:00 будет продлена работа маршрутов №№ 86, 56, 3, 10, 54, 112 по нерегулируемому тарифу автобусами малого и среднего класса.
2 мая, в связи с проведением 88-й легкоатлетической эстафеты, 67-й кольцевой гонки и 9-й гонки на лыжероллерах будет закрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 10:00 до 15:00.
На период приостановки движения будет изменена схема движения следующих маршрутов (с 11:00 часов до 13:45):
Автобусные:
№4 «Мамина – ЮУрГУ» по пр. Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления);
№14 «ЖД Вокзал – Новосинеглазово» по ул. Свободы – Тимирязева – Воровского – Блюхера и далее по маршруту (оба направления);
№90с «ЖД Вокзал – сад Кристалл» по ул. Свободы – Тимирязева – Воровского – Блюхера и далее по маршруту (оба направления);
№64 «Автобусный парк – железнодорожный вокзал» по маршруту Автобусный парк – Братьев Кашириных – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления)
№83 «ЮУрГУ – Сухомесово» по пр. Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления)
№81 «Чистопольская – ЮУрГУ» по пр. Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления)
№2 «ЮУрГУ – Мехколонна» по пр. Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления.
Трамвайные:
№17 «Медгородок – ул. Чичерина» по улице Кирова – ул. Карла Маркса- ул. Российская на ЧГРЭС.
№20 «ЧМК – Медгородок» по улице Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Российская на ЧГРЭС.
Троллейбусные:
№7 по маршруту «ЧМК – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ЧМК»;
№8 по маршруту «ЧКПЗ – железнодорожный вокзал».
№10 по маршруту «Солнечный берег – железнодорожный вокзал»
№11 по маршруту «АМЗ – железнодорожный вокзал»;
№12 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская»;
№14 по маршруту «ЧМК – Бр. Кашириных»;
№16 по маршруту «ЖБИ – ЧТЗ»;
№17 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская»;
№19 направится по маршруту № 21 «ТЭЦ-3 – Ж. д. вокзал» (с заездом на пос. Первоозерный в оба направления);
№26 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – Комсомольский пр. – ул. Молдавская».
Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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