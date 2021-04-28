В Челябинске 1 и 2 мая ограничат движение транспорта

Челябинцев предупредили об ограничении движения 1 и 2 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в выходные дни, в связи с праздничным фейерверком и проведением легкоатлетических соревнований, будет ограничено движение на части центральных улиц, а общественный транспорт будет работать в особом режиме.

Праздничный фейерверк 1 мая состоится на набережной реки Миасс со стороны Торгового центра, начало мероприятия в 21:00.

В связи с проведением фейерверка будет ограничено движение автомобильного транспорта с 20:00 до 22:00 на следующих участках:

– по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга;

– по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;

– по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

– по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;

– по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда.

Движение городских маршрутов будет приостановлено с 20:00. Пассажирский транспорт будет сосредоточен на конечных пунктах в центральной части города для возможности оперативного обслуживания после открытия движения. Для перевозки горожан после 21:30 до 24:00 будет организована работа следующих регулярных маршрутов:

– автобусные маршруты №№ 2, 4, 34, 45, 64, 81, 18, 31,71 автобусами большого класса;

– трамвайные маршруты №№ 16, 17, 22, 3, 20, 5, 8;

– троллейбусные маршруты №№ 12, 14, 7, 17, 8, 19.

Кроме того, до 24:00 будет продлена работа маршрутов №№ 86, 56, 3, 10, 54, 112 по нерегулируемому тарифу автобусами малого и среднего класса.

2 мая, в связи с проведением 88-й легкоатлетической эстафеты, 67-й кольцевой гонки и 9-й гонки на лыжероллерах будет закрыто движение по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой с 10:00 до 15:00.

На период приостановки движения будет изменена схема движения следующих маршрутов (с 11:00 часов до 13:45):

Автобусные:

№4 «Мамина – ЮУрГУ» по пр. Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления);

№14 «ЖД Вокзал – Новосинеглазово» по ул. Свободы – Тимирязева – Воровского – Блюхера и далее по маршруту (оба направления);

№90с «ЖД Вокзал – сад Кристалл» по ул. Свободы – Тимирязева – Воровского – Блюхера и далее по маршруту (оба направления);

№64 «Автобусный парк – железнодорожный вокзал» по маршруту Автобусный парк – Братьев Кашириных – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления)

№83 «ЮУрГУ – Сухомесово» по пр. Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления)

№81 «Чистопольская – ЮУрГУ» по пр. Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления)

№2 «ЮУрГУ – Мехколонна» по пр. Ленина – Свободы – железнодорожный вокзал (оба направления.

Трамвайные:

№17 «Медгородок – ул. Чичерина» по улице Кирова – ул. Карла Маркса- ул. Российская на ЧГРЭС.

№20 «ЧМК – Медгородок» по улице Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Российская на ЧГРЭС.

Троллейбусные:

№7 по маршруту «ЧМК – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ЧМК»;

№8 по маршруту «ЧКПЗ – железнодорожный вокзал».

№10 по маршруту «Солнечный берег – железнодорожный вокзал»

№11 по маршруту «АМЗ – железнодорожный вокзал»;

№12 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская»;

№14 по маршруту «ЧМК – Бр. Кашириных»;

№16 по маршруту «ЖБИ – ЧТЗ»;

№17 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Молдавская»;

№19 направится по маршруту № 21 «ТЭЦ-3 – Ж. д. вокзал» (с заездом на пос. Первоозерный в оба направления);

№26 по маршруту «ул. Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Северо-Крымская – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – Комсомольский пр. – ул. Молдавская».

Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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