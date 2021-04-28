Начальник управления здравоохранения Челябинска ушла в отставку

Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова возглавила одну из городских больниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Наталья Горлова возглавила городскую клиническую больницу №11. Эту информацию подтвердила пресс-служба мэрии Челябинска.

Начальник городского управления здравоохранения покинула свой пост в связи с ликвидацией структуры, отметили в администрации. Напомним, в Челябинске стартует процесс передачи лечебных учреждений в ведение регионального минздрава. Соответственно, распускается и управление здравоохранения.

Ликвидацию структуры будет проводить специальная комиссия, которую также возглавит Горлова.

Интересно, что ГКБ №11 больше года оставалась без главврача: прежний руководитель уволился в марте прошлого года. Но назначать нового в горздраве не торопились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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