Челябинский микрорайон на полдня оставят без воды

В челябинском Чурилово временно отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 28 апреля, с 22:00 до 14:00 четверга, 29 апреля, для проведения плановых работ будет прекращена подача воды в микрорайоне Чурилово.

Перечень домов, в которых будет отключено водоснабжение:

ОПМС-42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

Тяговая 1, 12а, 2;

пер.10-й Лобинский 1, 2, 3, 3а;

2-я Эльтонская 16а, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 57а, 57б, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63б, 63в, 65, 67, 69;

Сергея Герасимова 21, 23, 25, 27, 29;

1-я Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48;

Зальцмана, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

Трашутина 9,11, 13, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25/2, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 45(д/с), 47, 49, 51;

Конструктора Духова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Самохина 190;

Хохрякова 21, 29.

Под отключение также попадает 100 домов частного сектора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.21

«Серьезные риски для манипуляции»: в «Честном знаке» обнаружены предпосылки для недобросовестной конкуренции. / Начальник управления здравоохранения Челябинска ушла в отставку. / В Челябинске 1 и 2 мая ограничат движение транспорта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»