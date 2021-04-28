«Утрачивает свой классовый характер…» Челябинский активист заявил о выходе из КПРФ

Участник протестных акций из Челябинска покинул КПРФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Толмачев, бывший одним из активных членов КПРФ в Ленинском районе Челябинска, написал заявление о выходе из партии.

Сергей Толмачев принимал участие в акциях протеста в поддержку Алексея Навального. В январе этого года за участие в одной из них его приговорили к 11 суткам ареста. Также он является членом Левого фронта.

«КПРФ утрачивает свой классовый характер, – написал челябинец в своем заявлении. – Вместо авангардной партии трудящихся она превратилась в парламентскую партию, где трудящихся представляют бизнесмены, исчезает традиция коллективного руководства, верх берут соглашатели и откровенные карьеристы, и приспособленцы. Борьба против антинародного режима выродилась в борьбу за депутатские мандаты. Руководство регионального отделения (Обком КПРФ) не гнушается вести договорняки с партией власти и отказываться от мандатов ЗСО в пользу бывших представителей этой партии (единоросс Аракелян). Мои жизненные принципы не позволяют быть членом такой партии».

Интересно, что заявление экс-коммуниста не было опубликовано ни на местных ресурсах Левого фронта, ни в сообществе «Народный совет Челябинской области», одним из администраторов которого является сам Сергей Толмачев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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