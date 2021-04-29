ГЖИ Челябинской области осталась без руководителя

Государственная жилищная инспекция Челябинской области осталась без руководителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполняющая обязанности главы ведомства Элла Никитина сегодня работает последний день. Отставку объясняют инициативой самой Никитиной.

Отметим, что Элла Никитина работала в Госжилинспекции с 2014 года: сначала в должности заместителя начальника, а с декабря 2018-го – первого заместителя. В сентябре 2019-го была назначена исполняющей обязанности начальника ГЖИ, но в этой должности ее так и не утвердили.

Челябинск, Павел Зварзин

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