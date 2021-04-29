Челябинцы попросили Путина заставить губернатора выполнять указания об улучшении экологии

Общественник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой заставить правительство Челябинской области выполнить распоряжения главы государства об улучшении экологии областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт по вопросам развития городской среды Яков Гуревич направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой заставить администрацию Челябинской области выполнять президентские указы, нацпроекты и требования, заявленные в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает telegram-канал «Горожане.

«На прошлой неделе в своем послании вы в очередной раз обратили внимание на экологические и транспортные проблемы Челябинска. Вынуждены констатировать, что ваши указы и распоряжения, нацпроект «Чистый воздух» о снижении загрязнения воздуха к 2024 году в Челябинске выполнены, к сожалению, не будут», – заявляет общественник.

Так, в «Комплексном плане мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух в Челябинске», утвержденном постановлением федерального правительства в декабре 2018 года, предусмотрено снижение выбросов менее чем на 4% вместо 20%. Однако даже в этом нет уверенности, отмечает эксперт.

Вице-премьер Виктория Абрамченко во время визита в Челябинск в этом году была вынуждена констатировать, что администрация Челябинской области, вместо работы с крупнейшими загрязнителями по выполнению президентских указов, занимается в основном «имитацией деятельности», напомнил челябинец.

«Крупнейшая в Европе городская свалка, действительно, закрыта, – пишет Яков Гуревич. – Но вместо нее организована впервые в мире новая свалка сравнимых размеров в зеленом поясе, в центре городской агломерации Челябинска, в ближайшем пригороде, куда свозятся отходы со всей периферии области более, чем за 100 километров. Причем новая свалка находится на том же удалении от наиболее населенных районов, что и старая. Но находится в существенно более опасном месте по розе ветров и в водоохранной зоне единственного питьевого источника Челябинска. К 2024 году воздействие новой свалки на воздух в Челябинске станет сравнимым с воздействием закрытой».

Также в «Комплексном плане» предусмотрено финансирование из федерального бюджета на 8 миллиардов рублей на инфраструктуру электротранспорта. Однако за прошедшие 2,5 года правительство Челябинской области даже не подготовило обоснования такого финансирования. Не было подготовлено и обоснования на обновление общественного транспорта в 2019 году, хотя было предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 2,85 миллиарда рублей.

При этом принятая в этом году транспортная программа Челябинска предполагает снижение доли самого чистого, электрического транспорта, более, чем вдвое. В то же время администрация области закупает в этом году 30 трамваев на 1 миллиард рублей, которые будут поставлены на ветхо-аварийную инфраструктуру. «Сегодняшнее состояние транспорта справедливо оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «ведра с гвоздями». Новые трамваи на негодной инфраструктуре также превратятся в «ведра с гвоздями» в кратчайшие сроки», – уверен эксперт.

В дополнение к выбросам в Челябинске уничтожается вся растительность. «Резкое ухудшение состояния воздуха произошло вследствие дорожной революции, в ходе которой были вырублены десятки тысяч деревьев, – напоминает общественник. – И массовые вырубки продолжаются под разными предлогами. Уничтожен массив под строительство хоккейного центра. Правительство области пытается незаконно вывести под застройку часть городского бора». При этом ООПТ «Челябинский городской бор» – единственный в мире естественный лесной массив в центре миллионного города. Но никаких мер по сохранению бора не осуществляется.

«В частности, не предпринимаются противопожарные меры, несмотря на то что даже по официальным данным в бору скопилось более 11 тысяч кубометров сухостоя, обладающего горючестью пороха, – пишет г-н Гуревич. – Даже несмотря на запрет суда, работы по подготовке вывода участка 4,2 гектара из территории бора продолжаются. В настоящее время 40 миллионов рублей незаконно направлено на разработку проекта застройки в бору. При этом сам губернатор единолично, без каких-либо оснований, занимает территорию в 14 гектаров в центре бора, и еще расходует около 500 миллионов рублей на ее обустройство».

Вызывает серьезные опасения, что не будет реализовано и высказывание президента Владимира Путина по поводу обновления системы общественного транспорта. «Губернатор по неизвестным причинам объявил, что будет реализована его детская мечта о метро, а не обновление системы общественного транспорта. Однако в уже упомянутой транспортной программе, за которую уплачено из бюджета 40 миллионов рублей, в очередной раз выполнены расчеты, доказывающие нецелесообразность метро. Заявленные губернатором идеи по метро нереализуемы и приведут к бессмысленному расходованию денег», – подчеркивает эксперт.

Общественник просит рассмотреть его обращение и заставить администрацию Челябинской области выполнять президентские указы, нацпроекты и требования, заявленные в послании Федеральному собранию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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