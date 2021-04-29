Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 60 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 104 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 60 тысяч 1 инфицированный. 2 тысячи 602 из них умерли (непосредственно от ковида – 1 тысяча 422).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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