В Челябинске 10-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе

10-летний школьник пострадал, переходя дорогу по «зебре».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 28 апреля, в 18:20 напротив дома №35 по улице Жукова.
29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо. В результате ДТП травмы получил пешеход – 10-летний ребенок. С места происшествия его госпитализировали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 29.04.21
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