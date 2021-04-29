Южноуральцы пожаловались на стаю бродячих псов рядом с детским садом

В Троицке родители воспитанников детского сада пожаловались на обитающую рядом с учреждением стаю бродячих собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о МДОУ №21, расположенном по адресу: улица Ловчикова – 70.

«Решите проблему с бродячими собаками, местные власти бездействуют, – пишут южноуральцы в интернет-сообществе «А.Л. Текслер, помоги». – Можете почитать, посмотреть фото и видеодоказательства в наших местных различных группах в социальных сетях. Особенно по адресу ул. Ловчикова – 70, и рядом с ним площадь и дома. Родители, особенно женского пола, сами работники детского сада тоже опасаются. Директор этого детского сада не раз обращалась за помощью. Результата нет».

По словам горожан, проблема не единичная. «Аналогичная ситуация и в поселке ГРЭС, стаи бродячих собак кидаются на людей, будь то дети, женщины или мужчины, им все равно», – пишут троичане в комментариях.

Между тем, в мэрии Троицка заявляют, что работа по отлову бездомных животных идет в плановом режиме. «В Троицке продолжается отлов бездомных собак. Ответственным за исполнение второго муниципального контракта является ЧООБОЗБЖ «БиМ». Выполнение работы по отлову животных без владельцев на территории города возобновлены с 19 апреля. В рамках предыдущего контракта в городе было отловлено 40 безнадзорных животных, по новому предусмотрено отловить 80 собак. Оставить заявку по конкретному адресу на отлов животных можно по телефону Управления ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи 2-65-01», – пишут чиновники в ответе на пост.

Однако горожане словам администрации не верят.

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