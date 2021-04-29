На Южном Урале вынесли приговор экс-руководителю судебных приставов, помогавшей должникам сбежать из страны

В Челябинской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника районного отдела судебных приставов, признанной виновной в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшего заместителя начальника Орджоникидзевского районного отдела судебных приставов (Магнитогорск) признали виновной в превышении должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что в 2018-2019 годах женщина, выполняя просьбы своей знакомой, незаконно отменяла постановления о наложении запрета на совершение действий по регистрации, а также о наложении запрета на выезд за пределы территории Российской Федерации, представляемые ей подчиненными судебными приставами-исполнителями. В последующем, должники по исполнительным производствам, воспользовавшись этим, совершали сделки по отчуждению своего имущества, на которое должно было быть наложено взыскание или покидали территорию страны.

Суд приговорил экс-чиновницу к трем годам лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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