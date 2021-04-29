В Челябинске закончили укладку коллектора в месте провала грунта

Работы по укладке коллектора по улице Куйбышева в Челябинске закончены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, к утру четверга, 29 апреля, закончен монтаж системы, коллектор работает в штатном режиме.

Полностью завершена укладка трубы диаметром 1000 мм, выполнена герметизация ввода трубы в колодец К5 у многоквартирного дома по улице Куйбышева, 7, проведена герметизация стыков, выведено из работы насосное оборудование.

На ближайшие два дня запланированы работы по монтажу колодца дворовой сети дома по улице Куйбышева, 7, демонтажу напорных трубопроводов от насосного оборудования до колодца К1, переливного (временного) коллектора и обсадных свай.

Напомним, в ночь на 5 апреля напротив дома №7 по улице Куйбышева – у здания центра «Корея Авто» (Куйбышева, 2-б) провалился асфальт. Место обрушения напоминало большой кратер.

А в ночь на пятницу, 9 апреля, провал образовался уже на дороге – ближе к жилой десятиэтажке. Часть жителей решила, что существует угроза обрушения и покинула дом еще утром. Через некоторое уже городские власти попросили оставшихся на время покинуть квартиры и даже предложили жилье маневренного фонда тем, кому некуда идти. Через несколько дней горожане начали возвращаться домой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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