Общественники обвинили собственника памятника архитектуры в уничтожении здания в центре Челябинска

Объект культурного наследия в историческом центре Челябинска уничтожен под видом реставрации, считают общественники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, предприниматели уничтожили объект культурного наследия в историческом центре областного центра. От «Дома П. А. Агапова» на улице Цвиллинга, 16 осталось две стены, все остальное, включая крышу, снесено под видом работ по сохранению здания.

Активисты обратились к губернатору региона, главе Челябинска, в прокуратуру и следственный комитет, заявив, что необходимо остановить работы, провести проверку законности действий бизнесменов и профильных чиновников и принять меры для восстановления памятника в первозданном виде.

«Дом П. А. Агапова» был построен приблизительно в 1906 году. Это один из образцов хорошо сохранившейся дореволюционной постройки, объект находился в удовлетворительном состоянии, площади в нем сдавались в аренду вплоть до начала 2021 году. Зданию были необходимы лишь реставрационные работы, чем, по мнению экспертов, и воспользовались собственники, фактически разобрав дом-памятник, чтобы при дальнейшем строительстве получить большие коммерческие площади.

На данный момент демонтированы крыша, стены, полы, фундамент и декоративные элементы: охраняемые законом материалы практически полностью уничтожены, считают общественники. Осталось две стены с подпорками и зияющие окна. «Под видом реставрации идет полная перестройка здания: на объекте работает тяжелая техника, ведутся монолитные работы по возведению несущих конструкций, – рассказали представители общественной организации. – Судя по проекту, здание в разы увеличит свою площадь за счет пристроя и надстройки мансардного этажа. С подачи проектировщиков, пошедших на поводу у бизнесменов, объект разрастется с 298 квадратных метров более чем в три раза. Как итог – возводимое здание практически не имеет ничего общего с оригиналом. Под сомнением теперь и его историческая ценность».

Фото пресс-службы ЧРО ОНФ

У экспертов возникают вопросы к компетентности комитета охраны культурного наследия, согласовавшего варварский метод «реставрации» и увеличение площади здания.

«Ремонт памятника – это работы, которые проводят, чтобы поддержать объект в эксплуатационном состоянии без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. Мы просим надзорные органы разобраться в ситуации и привлечь к ответственности всех участников данной «реставрации»: от тех, кто разрабатывал и утверждал сомнительный проект, до тех, кто вынес резолюцию на уничтожение объекта культурного наследия. Необходимо принять меры до того, как действия собственников приведут к точке невозврата», – заявил эксперт.

Общественники подчеркивают, что приоритетом в данной ситуации и ей подобных должно быть сохранение уникального культурного наследия, а не погоня за коммерческой выгодой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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