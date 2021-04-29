Число безработных в Челябинской области выросло за год на треть

Число безработных южноуральцев выросло за год более чем на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, рост общей численности безработных в регионе в первом квартале 2021 года по сравнении с аналогичным периодом 2020 года составил +35,5% при среднем значении по России +21,4%.

Особенно настораживает, что увеличение безработицы происходит на фоне ощутимого роста индекса промышленного производства – плюс 10,5% к первому (доковидному) кварталу 2020 года (в целом по России отмечено падение на 1,3%). А суммарный оборот предприятий региона вырос на 13,4%, составив 1 триллион 101 миллиард рублей.

При этом индекс потребительских цен составил +5,1%. При этом объем платных услуг населению снизился на 0,4%, а оборот розничной торговли вырос на 0,1%. Зато индекс цен производителей промышленных товаров в Челябинской области составил +19,2% против значения данного показателя по России +11,1%.

Все это может означать, что индекс промышленного производства и оборот предприятий в настоящий момент мало зависят от ситуации на рынке труда. А значит, даже дальнейший рост производства не обязательно повлечет за собой сокращение безработицы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.04.21

Оставить нельзя объединить. Необходимо ли России укрупнение регионов?. / Общественники обвинили собственника памятника архитектуры в уничтожении здания в центре Челябинска. / В Челябинске закончили укладку коллектора в месте провала грунта. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»