Замглавы Челябинска отказали в освобождении из СИЗО

Защита вице-мэра Челябинска не смогла оспорить продление ему содержания под стражей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 29 апреля, инстанция, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении замглавы Челябинска по экономике Олега Извекова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда о продлении ему срока содержания под стражей до 17 июля.

Напомним, чиновника задержали 18 февраля по подозрению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2020 году Извеков получил более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Якобы, чиновник содействовал заключению с фирмой контракта на поставку тепловизоров для МФЦ.

19 февраля Центральный районный суд Челябинска определил Извекову меру пресечения – содержание под стражей до 17 апреля. Защита обжаловала это решение и просила изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. 14 июля та же инстанция продлила эту меру пресечения на три месяца – до 17 июля 2021 года.

Но и это постановление обжаловала защита чиновника. Адвокаты просили его отменить, избрав меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе – домашний арест. Однако суд в этом отказал. Постановление о продлении срока содержания в СИЗО вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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