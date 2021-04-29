На Урале нашли молоко «из будущего»

На Урале ветврач увеличил срок годности молока в 20 раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, мониторинговой группой ведомства при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» были установлены нарушения, допущенные ветеринарными врачами Республики Башкортостан.

Так, молоко сырое, отправленное 21 и 23 апреля в ООО ТЦ «Стром» Саткинского района (Сатка) было оформлено с авансовой датой выработки: 100 кг молока, отправленного на предприятие 21 апреля, имело месячную дату выработки 19.04.2021 – 19.05.2021, а 50 кг молока, отправленного 23 апреля, имело дату выработки 22.04.2021 – 21.05.2021.

«Данные факты говорят о нарушении, так как согласно Техническому регламенту Таможенного союза, до начала промышленной переработки допускается хранение сырого молока, сырого обезжиренного молока (включая период хранения сырого молока, используемого для сепарирования) при температуре 4 ± 2 градуса Цельсия, сырых сливок – при температуре не выше 8 градусов не более 36 часов (включая время перевозки)", – пояснили представители Россельхознадзора. Отметим, что эВСД на первую партию молока были оформлены уже по истечении срока годности.

Несмотря на это, ветеринарным врачом ОГБУ «Златоустовская ветстанция», закрепленным за ООО ТЦ «Стром», молоко с документами, в которых указана авансовая дата выработки, было принято, ВСД погашены.

По факту выявленных нарушений проведена разъяснительная работа с врачом ОГБУ «Златоустовская ветстанция». В управление Россельхознадзора Республики Башкортостан направлено письмо о нарушениях, допускаемых ветеринарными врачами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.04.21

Замглавы Челябинска отказали в освобождении из СИЗО. / Число безработных в Челябинской области выросло за год на треть. / Оставить нельзя объединить. Необходимо ли России укрупнение регионов?. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»