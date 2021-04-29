Южноуральцы похитили знакомого, снявшего деньги с карты одного из них. Суд огласил приговор

В Челябинской области осуждены местные жители, признанные виновными в похищении человека и вымогательстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, виновными в похищении и вымогательстве суд признал 27 и 33-летнего жителей Троицка.

В 2019 году в Троицке мужчины похитили знакомого, который без ведома одного из них снял деньги с его банковской карты. Избив приятеля, они некоторое время держали его в гараже, требуя вернуть деньги. Затем перевезли его в квартиру, в которой также удерживали какое-то время.

Суд приговорил южноуральцев к 7,5 и 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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