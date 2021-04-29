В суд направлены уголовные дела о срыве строительства биатлонного центра в Златоусте

В суд направили уголовные дела в отношении руководителя строительной организации и директора муниципального учреждения, обвиняемых в мошенничестве и халатности при строительстве биатлонного центра в Златоусте.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовных дел в отношении руководителя строительной организации, обвиняемого в мошенничестве, и директора муниципального учреждения, обвиняемого в халатности.

«По версии следствия, в 2019 году в ходе строительства биатлонного центра в Златоусте руководитель строительной организации, воспользовавшись недобросовестным отношением к контролю по строительству объекта со стороны директора муниципального учреждения, предоставил ложные сведения об объемах выполненных работ. В результате допущенной халатности, руководитель строительной организации похитил свыше 39 миллионов рублей из средств бюджета», – уточнили в силовом ведомстве.

В ходе расследования следователем СК наложен арест на имущество руководителя компании-застройщика на сумму более 35 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовные дела направлены для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.04.21

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