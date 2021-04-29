В Копейске утонул 12-летний школьник

В карьере на территории Копейска утонул ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 29 апреля, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о ребенке, утонувшем в карьере бывшей шахты «Октябрьская».

На место происшествия выдвинулись подразделения Копейского пожарно-спасательного гарнизона, специалисты мобильного отряда областной службы спасения, полиции, скорой медицинской помощи.

«Мальчик 12 лет находился на водоеме без присмотра взрослых в компании с младшим товарищем. Когда решивший искупаться подросток начал тонуть, его друг забил тревогу и побежал за помощью», – рассказали представители экстренного ведомства.

Ребенка достал из воды очевидец (мужчина в момент трагедии находился на своем участке в СНТ «Юбилейный») до прибытия на место экстренных служб. Одежда мальчика была на берегу. Прибывшие медицинские работники (уже через 5 минут после звонка на номер «112») в течение часа проводили реанимационные мероприятия, но успеха они не принесли.

С родителями и родственниками организована работа психолога Главного управления МЧС по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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