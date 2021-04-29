В Златоусте с рельсов сошли электровоз и товарный вагон

В Челябинской области по факту схода локомотива и вагона грузового поезда проводится процессуальная проверка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, по предварительным данным, 29 апреля в 17:51 на 72 стрелочном переводе при заходе на станцию Златоуст Южно-Уральской железной дороги произошел сход электровоза и одного вагона, груженного зерном.

Опрокидывания вагонов и высыпания груза не допущено. При сходе состава никто не пострадал.

В настоящее время следователем Челябинского следственного отдела на транспорте проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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