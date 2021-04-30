Арест руководителя челябинского аэропорта продлили на два месяца

Арест гендиректора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова продлили до 1 июля.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Осипова задержали 3 марта по подозрению в мошенничестве в сфере страхования.

По версии следствия, топ-менеджер аэропорта попал в ДТП на служебной машине, но с места аварии уехал. Однако впоследствии, чтобы провести ремонт по страховке, попросил водителя врезаться в дорожное ограждение. После этого машине провели ремонт на 170 тысяч рублей.

4 марта Центральный районный суд отправил Андрея Осипова под домашний арест. Гендиректор аэропорта обжаловал это решение, попросив назначить ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако Челябинский областной суд апелляцию отклонил.

По информации пресс-службы Центрального райсуда, вчера, 29 апреля, судья рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор ходатайство следователя поддержал.

Осипов и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили изменить установленные запреты путем установления исключений для поддержания средств связи для общения с защитником, увеличения продолжительности прогулок, а также изменения границ прогулок.

По итогам судебного заседания суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя, продлив срок домашнего ареста до 1 июля. При этом гендиректору аэропорта разрешили общаться с защитником по телефону, а также увеличили время ежедневных прогулок до трех часов. В остальной части запреты, установленные при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, сохраняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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