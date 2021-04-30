Челябинцам рассказали, где они не смогут проехать 1 мая

Власти Челябинска напомнили о закрытии движения автотранспорта на время салюта 1 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в субботу, 1 мая, в связи с проведением фейерверка будет ограничено движение автомобильного транспорта с 20:00 до 22:00 на следующих участках:

по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга;

по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;

по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;

по улице Кирова от проспекта Победы до ул. Труда.

Схема предоставлена пресс-службой мэрии Челябинска

Жителей и гостей города призывают учитывать это при выборе маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.21

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