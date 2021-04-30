Подрядчики решили просто замазать трещины, образовавшиеся на дорогах Челябинска

В Челябинске дефекты на дорогах устраняются с нарушениями национальных стандартов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты организации обнаружили нарушение требований национального стандарта при устранении подрядчиками замечаний, выявленных в ходе масштабного мониторинга качества гарантийных дорог в Челябинске.

В поле зрения общественников попали участки с наиболее распространенным дефектом – трещинами, которые подрядчики пытались устранить, нарушая технологию ремонта. По данным фактам челябинцы обратились в прокуратуру города и к главе Челябинска с просьбой провести проверки и обязать подрядчиков выполнить нормативные требования ГОСТ.

Самые распространенные нарушения, выявленные экспертами на всех гарантийных дорогах, – трещины, колейность и швы. Мониторинг общественников показал, что подрядчики, даже проводя работу над ошибками, продолжают «изобретать» собственные методы дорожного ремонта, игнорируя действующие требования регламентов.

Так, на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера исполнитель выполнил санацию трещин с нарушением технологии, вероятно, в целях экономии, просто залив их битумом. Причину таких действий общественники видят в явно недостаточном контроле за работой исполнителей со стороны комитета дорожного хозяйства Челябинска, который является заказчиком ремонта и главным распорядителем бюджетных средств в этой сфере.

Национальный стандарт же предписывает проводить следующие технологические операции в зависимости от ширины раскрытия трещин: продувка сжатым воздухом, прогрев и заливка битумной эмульсией или мастикой с высокой проникающей способностью (узких трещин до 5 мм) либо разделка трещины с образованием ровных краев, очистка, продувка и просушка, прогрев боковых трещин, герметизация и присыпка песком (средних и широких трещин до 20 мм). ОНФ настаивает на исправлении нарушений в рамках гарантийных обязательств и строго в соответствии с нормативами и порядком, установленными ГОСТ 50597-2017.

Другая глобальная проблема – колейность – и вовсе не принимается заказчиком во внимание в большинстве случаев. Для комитета дорожного хозяйства национальный стандарт при обследовании дорог по какой-то причине не является ориентиром, отметили общественники. Поэтому и предписаний на устранение колейности во время комиссионного объезда более чем 70 участков было выдано (предварительно) лишь два. А большая часть подобных дефектов обследовалась «на глаз», без применения дорожной рейки.

Эксперты считают, что основной причиной колейности стало нарушение технологии укладки асфальта подрядчиками. Общественники настаивают, чтобы исполнители полностью переделали аварийные участки в рамках гарантийных обязательств, срезав разрушенное покрытие для выравнивания, выполнив подгрунтовку битумом и укладку нового слоя асфальта. Заказчик же обязан проконтролировать надлежащее исполнение работ на всех участках, где обнаружена подобная проблема.

«Мы считаем, что реестр участков, где обнаружена колейность, должен быть изучен заказчиком исходя из требований национального стандарта. При обследовании гарантийных дорог у общественников и представителей комитета дорожного хозяйства неоднократно возникали противоречия. Сотрудники КДХ оперируют термином «нормативная колея»: по их мнению, если глубина этого дефекта не выходит за рамки в четыре сантиметра, к нему не может быть предъявлена претензия. Эта позиция расходится с национальными стандартами, мы настаиваем на том, чтобы подрядчикам были выданы предписания к устранению всех подобных нарушений», – заявил представитель общественной организации.

Между тем на так называемые «нормативные колеи» общественникам регулярно поступает большое количество жалоб от водителей, ведь этот дефект приводит к увеличению аварийности. Пересечение улиц Блюхера и Доватора, Худякова и Энгельса, Доватора и Федорова, Худякова и Воровского – перечень участков, где эксперты обнаружили колейность, настолько объемный, что этой проблеме было решено посвятить отдельный реестр. Он, как и предыдущий список с сотнями замечаний, направлен руководству Челябинска, а также в надзорный орган.

Общественники предполагают, что в данной ситуации одна проблема усугубляет другую: формальный подход заказчика дает исполнителю основания рассчитывать на то, что предписания можно исполнить «для галочки» и сэкономить при исполнении гарантийных обязательств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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