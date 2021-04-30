В Челябинске вынесли приговор главному механику театра, пойманному на взятке

Осужден главный механик челябинского театра, обвиняемый за получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал главного механика Челябинского государственного молодежного театра виновным в получении взятки в значительном размере.

Установлено, что мужчина был ответственным за строительный контроль в ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Молодежный театр». В период с 31 октября 2019 года по 28 февраля 2020 у подрядной организации не получалось сдать работы и получить соответствующую оплату за выполненную работу. Тогда главный механик театра предложил представителю подрядчика заплатить ему не менее 70 тысяч рублей. За это он согласился изготовить необходимые документы, а также замолвить словечко перед должностными лицами театра, чтобы те в ускоренном темпе согласовали и подписали необходимую представленную документацию. Представитель подрядной организации согласился.

Все обещанное сотрудник учреждения культуры, и 27 марта 2020 года получил от коммерсанта 50 тысяч рублей, в качестве части взятки, после чего был задержан.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях на 1 год и штрафу в 280 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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