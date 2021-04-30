В Челябинской области за сутки выявлено 106 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 106 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 7 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 60 тысяч 107 инфицированных. 2 тысячи 609 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 428).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.04.21
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