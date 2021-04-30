российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 апреля 2021, 11:21 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Экспертиза, Спецпроекты

В Челябинской области за сутки выявлено 106 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 106 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 7 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 60 тысяч 107 инфицированных. 2 тысячи 609 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 428).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.04.21

В Челябинске вынесли приговор главному механику театра, пойманному на взятке. / В Челябинске сделают выделенные полосы на одной из главных транспортных артерий. / Подрядчики решили просто замазать трещины, образовавшиеся на дорогах Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,