С южноуральца, не желавшего признавать сына, взыскали плату на тест ДНК и алименты

Жителю Озерска, отказывавшегося признать отцовство, пришлось заплатить не только алименты, но и тест ДНК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Озерске судебные приставы после ареста имущества должника взыскали порядка 250 тысяч рублей, из них 185 тысяч рублей – задолженность по алиментам и 62,5 тысячи рублей – расходы на юридические услуги и тест на установление отцовства.

Истица обратилась в суд за взысканием алиментов в твердой денежной сумме, доказав в суде, что отцу ребенка вполне по силам оказывать сыну материальную помощь в размере регионального прожиточного минимума на детей – 10,3 тысячи рублей. Также она потребовал взыскать с бывшего мужа расходы на юридические услуги и тест ДНК – бывший супруг не признавал сына.

Суд удовлетворил заявление, судебные приставы возбудили исполнительное производство. У должника есть официальный источник доходов, он работает, но его заработная плата минимальна. Взыскания в размере 50 процентов от заработной платы не хватало для полного погашения ежемесячного платежа. Как только начал копиться долг, судебные приставы начали применять ограничительные меры, в том числе запрет регистрационных действий с объектами недвижимости. И это дало результат: южноуралец решил продать принадлежащий ему гараж, но смог совершить сделку только после полного погашения долгов.

Расчет с взыскателем произошел в присутствии судебных приставов. Должник передал бывшей супруге всю сумму задолженности, как по алиментам, так и за юридические услуги. А женщина, в свою очередь, предоставила судебным приставам заявление об отсутствии претензий к должнику. Долг обнулен, но исполнительное производство продолжается. Если озерчанин не предпримет меры для трудоустройства на более выгодных условиях или не обратится в суд за снижением размера взыскания, то ситуация с задолженностью может повториться, и тогда не исключено применение более жестких мер, в том числе привлечение к административной и уголовной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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