В отношении координатора движения «Весна» в Челябинске возбудили уголовное дело

Челябинский активист Александр Кашеваров стал фигурантом уголовного дела о неоднократном нарушении порядка организации публичных мероприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователями следственного управления полиции Челябинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) УК РФ в отношении18-летнего челябинца.

«Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ, за что судом ему назначались различные наказания, в том числе административный арест на срок 5 суток. Вместе с тем, гражданин продолжил свою противоправную деятельность, регулярно размещая в сети Интернет призывы, к неограниченному кругу лиц принять участие в несогласованных публичных мероприятиях. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, – рассказали в силовом ведомстве. – В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до 5 лет лишения свободы».

Речь идет о координаторе движения «Весна» Александре Кашеварове. Именно его арестовали на 5 суток в феврале этого года за анонс в соцсетях акции в память Бориса Немцова. Кашеварова задержали и во время несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Тогда челябинца отпустили домой без составления протокола.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.21

С южноуральца, не желавшего признавать сына, взыскали плату на тест ДНК и алименты. / В Челябинской области за сутки выявлено 106 случаев коронавируса. / В Челябинске вынесли приговор главному механику театра, пойманному на взятке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»