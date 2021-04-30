На Таганае введут особый режим

Туристов, планирующих посетить нацпарк «Таганай», призывают ночевать только в приютах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», охрану в нацпарке усилят в связи с установлением на территории Златоуста и Кусинского района особого противопожарного режима.

Отменять поход тем, кто планировал провести длинные выходные в таганайских эко-туристических комплексах, не придется. Но при этом необходимо будет соблюдать повышенные меры предосторожности: передвигаться только по маркированным тропам, а ночевать и пользоваться огнем – только в приютах.

«Из-за огромного туристического потока перекрыть доступ в лес невозможно. Тем не менее, от туристов мы требуем особой осторожности при обращении с огнем. Розжиг костров и использование горелок в это время разрешены только в специально оборудованных местах в приютах и кордонах, где круглые сутки присутствуют дежурные госинспекторы. За обстановкой на территории будет вестись круглосуточное наблюдение – как с помощью систем удалённого мониторинга, так и визуально – на пунктах наблюдения на Черной скале, Семибратке и приюте «Метеостанция «Таганай-гора», – отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

В случае обнаружения возгораний туристов просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112, 8(912)477-74-73, 8(904)818-67-73 или 8(902)614-37-44, либо рассказать первому встреченному сотруднику национального парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.21

В отношении координатора движения «Весна» в Челябинске возбудили уголовное дело. / С южноуральца, не желавшего признавать сына, взыскали плату на тест ДНК и алименты. / В Челябинской области за сутки выявлено 106 случаев коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»