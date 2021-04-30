В первый рабочий день мая в Челябинске начнут отключать горячую воду

В Челябинске начинается подготовка сетей к следующему отопительному сезону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 11 мая будут произведены первые отключения горячего водоснабжения. Гидравлические испытания тепловых сетей начнутся с локальных котельных.

С перечнем домов и сроками отключения можно ознакомиться здесь.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска пояснили, что максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Отметим, централизованные гидравлические испытания начнутся с 25 мая. Перечень жилых домов и административных зданий, а также учреждений социальной сферы будет опубликован не позднее 10 дней до начала работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.21

Коронавирусный кризис: социальное самочувствие россиян ухудшилось. / В России 85% объявлений о работе оказались ложными. / На Таганае введут особый режим. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»