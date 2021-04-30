Восемь магнитогорцев получили сроки за похищение клиента, решившего кинуть продавца

В Челябинской области за совершение похищения человека, вымогательство и посредничество во взяточничестве осуждены жители Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, восемь жителей Магнитогорска признаны виновными в соответствии со степенью участия в вымогательстве, похищении человека, а также посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в 2014 году один из мужчин продал местному жителю грузовой автомобиль с прицепом за 1,5 миллиона рублей. Однако мужчина за приобретенную технику отдал лишь половину стоимости.

В 2018 году продавец, не получив оставшуюся денежную сумму, обратился к шести магнитогорцам с предложением о похищении нечистоплотного покупателя и получении с него денег. После этого, они похитили южноуральца, избили и заставили написать фиктивную расписку о долге на сумму 1,8 миллиона рублей, а ранее переданный автомобиль забрали. Кроме того, один из мужчин в 2019 году, в качестве посредника, передал взятку в сумме 40 тысяч рублей сотруднику ГИБДД за непривлечение к ответственности своего знакомого за использование поддельного водительского удостоверения. Сотрудник ГИБДД ранее был осужден за получение взятки.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД по Челябинской области.

Приговором суда осужденным назначено наказание от 10 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях особого и строгого режимов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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