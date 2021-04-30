В Челябинске начнут работать садовые маршруты

В Челябинске запускают садовые маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 мая начинают работу 12 садовых маршрутов: 11 автобусных и 1 троллейбусный (№21 ЖД Вокзал – ТЭЦ-3).

Как и в прошлом году, на садовые маршруты выходят в основном автобусы большого класса, все их передвижения и соблюдение расписания отслеживаются в системе ГЛОНАСС.

Информация о расписании движения можно смотреть на сайте.

Стоимость проезда осталась прежней – 23 рубля. Также садоводы могут совершать поездки по единой транспортной карте с пересадочным билетом стоимостью 25 рублей и по единому проездному билету (с 1 апреля на 2 вида транспорта – 1100 рублей, на 3 вида – 1400 рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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