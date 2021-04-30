Южноуральцы заявили, что их заставляют голосовать на праймериз «Единой России» через педагогов

Сотрудники образовательных учреждений Челябинской области и родители жалуются на принуждение к участию в праймериз «Единой России».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что их вынуждают зарегистрироваться на платформе для голосования на праймериз «Единой России», рассказывают педагоги и родители школьников и воспитанников детских садов из различных муниципалитетов Южного Урала.
По словам педагогов, руководство в ультимативном порядке требует, чтобы подчиненные зарегистрировались на платформе и проголосовали. В противном случае сотрудникам угрожают неприятностями.
Родители рассказывают о несколько ином подходе. Как говорят южноуральцы, с ними «работают» уже учителя и воспитатели, убеждая проголосовать и рассказывая об опасениях быть наказанными руководством.
В министерстве образования и науки Челябинской области «обязаловку» отрицают. Впрочем, на настойчивые уговоры педагогов южноуральцы уже жаловались в прошлом году. Тогда в ЕР и минобрнауки региона объяснили ситуацию излишней инициативой руководства некоторых образовательных учреждений.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 30.04.21
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