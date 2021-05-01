Летальность коронавируса в Челябинской области приближается к 2,4 процента

В Челябинской области за сутки выявлено 105 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 6 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России заговорили о третьей волне коронавируса. В ряде регионов в апреле показатели заболеваемости поползли вверх. Однако в Челябинской области выявляемость неуклонно снижается: стабильно на 1 человека в день. Любопытно, что в статистике, публикуемой региональным минздравом ежедневная статистика расходится с общей суммой за месяц: если сложить все цифры ежедневной выявляемости, то получается, что в апреле официально зарегистрировано 3 тысячи 440 вновь зараженных, а если вычесть из общей суммы заболевших на сегодняшний день (60 тыс 212) цифру, опубликованную 1 апреля (56 тыс 773), получается 3 тысячи 439. И подобное расхождение отмечается уже второй месяц. Интересен и тот факт, что среди заболевших всего 2 школьника.

В апреле от ковида, по данным минздрава, умирали от 4 до 9 человек в день. В целом за прошедший месяц непосредственно от инфекции скончались 206 южноуральцев, еще у 42 ковид был сопутствующим заболеванием. Доля скончавшихся от коронавируса достигла 80% от общего числа умерших зараженных. А летальность приближается к 2,4%. По итогам марта этот показатель составлял 2,25%.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 30.04.21

«Разворошил муравейник»: укрупнение регионов перерастает в переустройство России. / Вальпургиева жизнь: первомайский психотренинг. Авторская колонка Веры Владимировой. / Южноуральцы заявили, что их заставляют голосовать на праймериз «Единой России» через педагогов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»