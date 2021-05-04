На главной площади Челябинска закрыли спуск для колясок в подземном переходе

В Челябинске закрыли спуск для колясок в подземном переходе на площади Революции.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии Челябинска, на площади Революции начат монтаж мобильной трибуны для зрителей торжественного построения 9 мая.

На время монтажа трибуны временно ограничен спуск для колясок в подземном пешеходном переходе на площади Революции со стороны музея искусств.

Отметим, что раньше процессу монтажа трибун не придавали такого значения. Что изменилось в нынешнем году, у городских чиновников выяснить не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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