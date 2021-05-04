«Нечем дышать»: в Миассе загорелись торфяники

В Миассе горят торфяники. Пожары начали на прошлой неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема возгорания торфяных болот существует в городе давно. Летом 2010 года город буквально задыхался от дыма: торфяники горели в районе железной дороги, Ильменского заповедника, а также в районе Комарово и на автодороге Миасс – Чебаркуль возле поворота на поселок Озерный. Пожары в Ильменском заповеднике продолжались до ноября, их не смогли затушить даже снегопады.

Городские власти разрабатывали несколько вариантов решения проблемы, но ни одно из них, похоже, так и не воплотили на практике.

Пока на дым, идущий с торфяных болот, жалуются лишь жители Машгородка, но ситуация довольно серьезная: горожане утверждают, что дышать буквально нечем. Прошедшие в первые дни мая дожди, ситуацию немного улучшили, но проблему не сняли.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 04.05.21

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