Южный Урал стал пилотным регионом по внедрению инфраструктурного кредитования

Челябинская область вошла в число пилотных регионов по внедрению механизма инфраструктурных кредитов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству и властям Челябинской области обеспечить подготовку и реализацию пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 21 апреля, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Помимо Челябинской области, в число пилотных регионов вошли Красноярский край, Нижегородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В документе также говорится, что помимо бюджетных кредитов в реализации проектов могут быть задействованы заинтересованные организации, «включая публичное акционерное общество «Газпром» и открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Доклад о выполнении указания президента премьер российского правительства Михаил Мишустин и главы регионов должны представить до 1 сентября 2021 года, далее – один раз в год.

Напомним, новый механизм развития регионов Владимир Путин анонсировал в ходе своего послания парламенту 21 апреля. Инфраструктурные кредиты планируется выдавать под конкретные проекты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения – до 15 лет. В числе приоритетных проектов глава государства назвал строительство автомобильных дорог, обходов городов, обновление системы ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.

Федеральные власти намерены выделить на инфраструктурные бюджетные кредиты не менее 500 миллиардов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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